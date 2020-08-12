عبر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، عن سعادته بافتتاح استاد الأهلي بمدينة السلام، مساء اليوم الأربعاء، تمهيدًا لاستضافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم محليًّا وإفريقيًّا، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات على الاستاد، في إطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين النادي الأهلي وشركة استادات القابضة.

وقال الخطيب، في كلمته خلال حفل الافتتاح: «الحقيقة أنا سعيد إني موجود معاكم للمرة التانية في فترة قصيرة.. فمنذ أسبوعين كنا بنفتتح قناة الأهلي بعد التطوير.. واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، بنبدأ مشوار الحلم اللي بينتظره كل الأهلاوية، وده مجرد بداية، ولن تنسينا حلمنا الأكبر ببناء استاد الأهلي الذي يمتلكه النادي».

وحرص الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، على توجيه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة وقياداتها.

وقال الخطيب: «أتوجه بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة وقياداتها (جيش وشرطة) على دورهم الكبير لمصلحة البلد، والساعات التي نحن فيها اليوم لن تنسينا أن بلدنا مصر تمر بتحديات كبيرة، وعلينا جميعًا أن نقدم كل التحية والتقدير لمؤسسات الدولة جيش وشرطة، لمواجهتها التحديات بحكمة وقوة، وأشكر وزارة الإنتاج الحربي على استاد الأهلي، تلك المنشأة الكبيرة، وهنا لا بد أيضًا أن نتذكر الراحل الوزير محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، رحمه الله».