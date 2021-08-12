الإمارات تواصل تسيير جسرها الجوي الإغاثي لمساعدة المتأثرين من حرائق اليونان

واصلت دولة الإمارات، تسيير جسرها الجوي الإغاثي لتقديم المساعدات إلى المتأثرين من حرائق الغابات في اليونان، حيث توجهت الطائرة الثانية ضمن الجسر الجوي إلى أثينا، محملة بكمية كبيرة من المواد الغذائية والصحية ومكملات غذائية للأطفال ومواد مكافحة الحرائق.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن مروحية إماراتية تشارك - أيضا - في إخماد النيران في عدد من المواقع حول العاصمة اليونانية، مشيرة إلى أن هذه المساعدات تأتي تنفيذا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

من جانبه أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الإمارات عززت جهودها في إخماد الحرائق في اليونان، انطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية التي تتحملها تجاه الدول والشعوب التي تشهد أزمات، مشيرا إلى أن الهيئة ستواصل إمداداتها الإغاثية وبرامجها الإنسانية للمتأثرين في اليونان وستكون بجانبهم إلى أن تنجلي ظروف الكارثة، وتعود الأوضاع إلى طبيعتها في المناطق المتضررة.