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شكرت الفنانة دنيا سمير غانم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن وجّه بإطلاق اسم والدها الراحل الفنان سمير غانم على أحد الكباري بمصر الجديدة.

وقالت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»: «شكرا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. ربنا يرحمك يا بابي هفضل طول عمري فخورة بيك وفخورة إني شايلة إسمك».



كما تقدمت الفنانة إيمي سمير غانم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي بيانا يحمل عنوان "شكر واجب" ، باسم جموع فناني مصر، علي هذا القرار، الذي يعكس اهتمام ورعاية القيادة السياسية بالفن والفنانين المصريين.



وتوجه عدد كبير من العاملين بالوسط الفني بالشكر والعرفان لقرار رئيس الجمهورية.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، والمتقاطع أعلى الطريق الدائري.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.