 المركز الروسي للمصالحة: إصابة 4 جنود سوريين بنيران مسلحين في عدد من المحافظات السورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المركز الروسي للمصالحة: إصابة 4 جنود سوريين بنيران مسلحين في عدد من المحافظات السورية

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 12 أغسطس 2021 - 8:48 ص | آخر تحديث: الخميس 12 أغسطس 2021 - 8:48 ص

 أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا بأن 4 جنود سوريين أصيبوا بجروح جراء إطلاق نار من قبل مسلحين في عدد من المحافظات السورية.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت في بيان قوله إن عناصر التشكيلات المسلحة غير الشرعية الموالية لتركيا والناشطة في منطقة إدلب لخفض التصعيد أطلقوا النار على مواقع القوات السورية في مناطق بريف حلب وريف إدلب وريف اللاذقية.
وأضاف نائب رئيس المركز أن المسلحين قصفوا مواقع الجيش السوري بقذائف الهاون.


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