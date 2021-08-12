القابضة للمياه: دورات سلوكية ومهارية للوظائف الحرفية

شدد ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على أهمية تنمية وتطوير الموارد البشرية، وتعديل سلوكيات العاملين للوصول إلى أداء مؤسسى متميز، فى إطار اهتمام الدولة بالعمالة الفنية.

وقال رسلان، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الشركة تبنت خلال الفترة الماضية إعداد وتنفيذ العديد من التدريبات ذات العلاقة بطرق التعامل مع الآخرين وفهم الشخصيات وزيادة الوعي حول أهمية الالتزام بالقيم الجوهرية العامة ومدى تأثير ذلك على بيئة العمل والتفكير المنظّم والتعامل والقدرة على حلّ المشكلات المختلفة والتعامل معها، والتأقلم مع التغيّرات وظروف العمل الجديدة.

وأضاف رسلان، أن الشركة تخصص جانبا من التدريب للارتقاء السلوكي والمهاري للعمالة الحرفية لرفع المعنويات ودرجة الرضا الوظيفى وبالتالى زيادة الإنتاجية، لتتناول تنمية مهارات الاستماع والابتكار والاتّصال والتواصل والعلاقات والإشراف، وكيفية إدارة الغضب، وتحفيز الموظفين واستثمار قدراتهم بما يعود بالنفع على جميع أطراف المصلحة.

وشملت الخطة التدريبية المستهدفة للشركة موضوعات منها: التعرف على الحقوق والواجبات الوظيفية، والتعرف على أخلاقيات العمل والولاء والانتماء للعمل والأنماط السلوكية المختلفة وكيفية التعامل معها، والاستعانة بمتخصصين من أساتذة الجامعات والمتخصصين فى الإرشاد النفسى والتنمية البشرية.

وكانت الشركة القابضة قد نفذت خطة التدريب السلوكى والمهاري، بشركات القاهرة والجيزة والقليوبية، وفقا لنتائج الدراسة الميدانية والعملية التي أجرتها علا حسن مستشار التدريب والمشرف على مشروع تدريب العمالة الحرفية بتحليل ودراسة الاحتياجات التدريبية لفئات الوظائف الحرفية.