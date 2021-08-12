جامعة طنطا تستقبل المستشار التربوي والثقافي بسفارة إندونيسيا في مصر

استقبل الدكتور محمود شكل، مدير المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين بجامعة طنطا، الدكتور بامبانج سوريادي المستشار التربوي والثقافي بسفارة دولة إندونيسيا بمصر، في إطار خطة الجامعة برئاسة الدكتور محمود ذكي لتعزيز سبل التعاون والتواصل الدائم والمستمر، ودعم الجهود لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة.

وقال الدكتور محمود شكل إن هذا اللقاء يعد لقاءً تحضيريًا لمنتدى جامعة طنطا للتبادل الأكاديمي والثقافي لدولة إندونسيا، الذي تنظمه الجامعة يوم 25 أغسطس المقبل، بحضور السفير الأندونيسي والمستشار الثقافي وطاقم العمل بالسفارة؛ لتوطيد العلاقات وعقد اتفاقيات تعاون تعليمية وعلمية وبحثية بين الطرفين.

من جانبه، رحب الدكتور بامبانج سوريادي، المستشار التربوي والثقافي، بالتعاون مع جامعة طنطا، خاصةً بعد وقوفه على التطورات الجديدة التي اتخذتها الجامعة لخدمة أبنائها الوافدين، فضلاً عن الطفرة التي حققتها الجامعة في التصنيفات العالمية واستحداث برامج وتخصصات جديدة تواكب متطلبات سوق العمل الدولي.

جاء ذلك بمشاركة أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور عبده أبو طالب وكيل مديرية الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور محمد شلبي منسق عام قطاع الدلتا بمجلس الشباب المصري، ووائل شاهين منسق مساعد الدلتا، والدكتور أحمد شادي النمر منسق عام مجلس الشباب المصري بالغربية.