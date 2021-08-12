بدء تلقي طلبات التحاق طلبة الثانوية العامة 2021 بكلية الشرطة على الإنترنت

بدأت أكاديمية الشرطة، في تلقي طلبات التحاق طلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالي 2021، اليوم، وتستمر حتى 6 سبتمبر 2021.

واصلت أكاديمية الشرطة تلقي طلبات طلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق 2020، التي بدأت الثلاثاء 20 يوليو، واستمرت حتى نهاية اليوم، من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت www.moi.gov.eg.

والحاصلون على شهادة (الليسانس في الحقوق "ذكور - إناث" - بكالوريوس التربية الرياضية "إناث") للعام السابق 2020، التي بدأت الثلاثاء 27 يوليو وتستمر حتى 19 أغسطس 2021 من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

وذلك بعد أن وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي (2021- 2022) من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع 65% لعام 2021 أو العام السابق 2020، ودرجة الليسانس في الحقوق (ذكور – إناث)، ودرجة البكالوريوس في التربية الرياضية (إناث) بحد أدنى تقدير مقبول لعام 2021 أو 2020، والمؤهلات الجامعية في التخصصات التي تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات وزارة الداخلية (ذكور – إناث) بحد أدنى تقدير (جيد) لهذا العام 2021 أو العام السابق 2020.

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن 7 آلاف طالب سجلوا رغباتهم في الالتحاق بكلية الشرطة سواء المتقدمين من طلبة الثانوية العامة 2020 وما يعادلها وطلبة الحقوق وبكالوريوس التربية الرياضة 2020، وأشار إلى أن بعض الطلاب المتقدمين أجروا اختبار (القدرات، المقاس، القوام، الكشف الطبي).

وأشار اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إلى أنه يجب على الطالب المتقدم للالتحاق بكلية الشرطة اجتياز الاختبارات التالية:

• القدرات: ويكون لقياس المستوى الثقافي للطالب، ولا يوجد إعادة للاختبار.

• المقاس: "طول قامة الطالب"، ويكون للحاصلين على الثانوية العامة 170 سم، وخريجي الجامعات (165 سم للطلبة - 160 للطالبات). ولا يوجد إعادة.

• القوام: وهو تناسب الطول مع الوزن (أقصى وزن= الطول – 90)، ويوجد إعادة للاختبار.

• الاختبار الطبي: وفيه يمثل الطالب أمام اللجنة الطبية للتأكد من استيفاء شروط اللياقة الصحية، وللطالب حق الإعادة.

• الاختبار النفسي: وخلاله يمثل الطالب أمام اللجنة الطبية للتأكد من استيفاء شروط اللياقة النفسية وليس للطالب حق إعادة الاختبار.

• اختبار السمات: حيث يخضع الطالب فيه لبطاريتين لقياس القدرات الذهنية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يوجد للطالب فرصة للإعادة.

• الكشف الرياضي: يؤدي فيه الطالب عدة تمرينات رياضية لقياس مستوى اللياقة البدنية وله حق الإعادة، ثم الكشف الطبي المتقدم، الذي يمثل فيه الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة ولا يوجد له حق إعادة الاختبار.

نهاية باختبار كشف الهيئة الذي يخضع فيه الطالب لاختبار تحريري في (دليل الطالب للمعلومات العامة) على الحاسب الآلي ثم المثول أمام اللجنة المشكلة للاختيار، التي تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.

وأوضح مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور أحمد إبراهيم، أن الأكاديمية تقدم مجموعة من التيسيرات المقدمة للمتقدمين لكلية الشرطة.

حيث يتم إعلان نتائج الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقديمن وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السقر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة.

طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين يحتوى على كل الاستفسارات المتعلقة بالتقديم، ويتم تسليمه مع ملف التقديم.

طباعة دليل للمعوامات العامة الذي يحتوي على معلومات عن مصر وأهم المعلومات العامة الضرورية لطالب كلية الشرطة، إعداد منفذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية، إعداد منفذ لبيع الطوابع والدمغة وكذا نسخ الأوراق، أعداد منفذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري، إعداد منفذ للأحوال المدنية لاستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين للالتحاق، تشكيل لجنتين للاستعلامات على بوابتي الأكاديمية (الرئيسية – رقم 5) للرد على استفسارات المترددين، إعداد مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان لقى الطلبات للتيسير على الطلاب والرد على استفساراتهم، توفير خطي تليفون مباشرين لتلقي أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق (24109102 / 24109117).

وأشار إلى أنه يكون الدخول للأكاديمية لإجراء الاختبارات من البوابة رقم 5 اعتبارا من الساعة 6 صباحا.

واتخذت أكاديمية الشرطة مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية خلال فترة الاختبارات كالتالي: لن يسمح بالدخول من بوابة وإلى مقر لجان قبول الطلبات في حالات (عدم ارتداء الكمامة "كأحد متطلبات الحد من انتشار العدوى الفيروسية" - من يتبين وجود ارتفاع في درجة حرارته)، إضافة إلى توفير أقصى درجات الحماية من الإصابة بالعدوى الفيروسية من خلال: (تعقيم المنشآت التي يتردد عليها الطلبة بصفة مستمرة، وضع معقمات ومطهرات في الطرقات وأمام مقار لجان قبول الطلبات).