تموين الإسكندرية: 183 محلا مشاركا في الأوكازيون الصيفي

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، على ضرورة التعاون المثمر والكامل مع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتوفير سبل الدعم والسلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشاد المحافظ، بالأوكازيون الصيفي الذي أطلقته وزارة التموين والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور علي المصيلحي في 2 أغسطس والذي مقرر له أن يستمر على مدار شهر لخدمة الأهالي.

ومن جانبه، أوضح محمد سعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي المحال المشاركة في الأوكازيون في الإسكندرية قد بلغ 183 محلا بأنشطة متنوعة منها على رأسها: "الملابس الجاهزة، والأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، والسجاد والمفروشات، بالإضافة إلى أنشطة أخرى".

وأشار إلى أن النسبة الاكبر بين المحال المتقدمة لمديرية التموين لطلب التصريح كانت من فئة محال الملابس الجاهزة حيث تقدم 114 محل ملابس جاهزة لطلب التصريح بالمشاركة في الأوكازيون.