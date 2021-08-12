طوكيو تسجل 4989 إصابة جديدة بكورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس، 4989 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 789 حالة مقارنة بأمس الأربعاء، بحسب ما أوردته صحيفة "جابان توداي" اليابانية في عددها اليوم الخميس.

وشكل المصابون في العشرينات من العمر 1490 حالة، وفي الثلاثينات 1031، وفي الأربعينيات 865، وهي أعلى الأرقام، بينما كان هناك 708 حالات دون 19 عاما.

ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 218 شخصا، بزيادة 21 حالة عما تم تسجيله أمس الأربعاء، بحسب مسؤولي قطاع الصحة.

ويصل الرقم إلى 1404 على مستوى البلاد، بزيادة 72 حالة مقارنة بأمس.