الدفاع الروسية: أوكرانيا تنشر أسلحتها الثقيلة في مدارس لرياض الأطفال بزابوروجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تنشر مراكز قيادتها ومدرعاتها في مدارس لرياض الأطفال، بمناطق زابوروجيا ونيكولاييف وعدد من المناطق الأخرى التي لا تزال خاضعة لها.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/ - إن القوات الأوكرانية قامت بنشر الأسلحة الثقيلة دون إجلاء المدنيين من المباني القريبة، لجعلهم دروعا بشرية.

وأشار إلى أنه في روضة أطفال بمدينة زابوروجيه تم نشر مقر قيادة لقوات ما يسمى الدفاع المحلي ومعدات عسكرية.. لافتا في الوقت ذاته إلى أنه في روضتي أطفال بمدينة كراماتورسك في الجمهورية ذاتها، نشرت الوحدات الأوكرانية المدفعية وراجمات الصواريخ.