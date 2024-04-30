متحدث الحكومة عن اجتياح رفح: سنقدم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين ولن نتخلى عنهم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مصر ستقدم الدعم الإنساني اللازم للأشقاء الفلسطينيين في حال ‏وقوع أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.‏

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة ‏‏«‏ON E‏» مساء الإثنين، إن هذه العملية في حال وقوعها ستؤدي إلى ضغوط هائلة على الحدود ‏المصرية، مضيفا أنه: «ربما نشهد لجوء بعض الأشقاء الفلسطينيين للحصول على الدعم من ‏مصر».‏

وأكد أن مصر «ستظل تقدم الدعم الإنساني اللازم للأشقاء الفلسطينيين، ولن تتخلى عنهم في أي ‏ظروف، وإذا حدث محاولة اجتياح رفح، بهدف طرد الأشقاء الفلسطينيين ودفعهم للنزوح خارجيا؛ ‏فهذا الأمر يعني عمليا محاولة تصفية القضية الفلسطينية».‏

وتابع: «في حالة النزوح سنقدم الدعم الإنساني اللازم وفقا لواجبنا الإنساني تجاه الأشقاء ‏الفلسطينيين ولن نتخلى عنهم، إذا اضطروا للنزوح تجاه الحدود المصرية فمصر لن تتخلى عنهم، ‏وستقدم الدعم الإنساني كما تقوم حاليا بتقديم الدعم بإدخال المساعدات».‏