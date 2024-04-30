 متحدث الحكومة عن اجتياح رفح: سنقدم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين ولن نتخلى عنهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متحدث الحكومة عن اجتياح رفح: سنقدم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين ولن نتخلى عنهم

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 1:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 1:51 ص

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مصر ستقدم الدعم الإنساني اللازم للأشقاء الفلسطينيين في حال ‏وقوع أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.‏
وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة ‏‏«‏ON E‏» مساء الإثنين، إن هذه العملية في حال وقوعها ستؤدي إلى ضغوط هائلة على الحدود ‏المصرية، مضيفا أنه: «ربما نشهد لجوء بعض الأشقاء الفلسطينيين للحصول على الدعم من ‏مصر».‏
وأكد أن مصر «ستظل تقدم الدعم الإنساني اللازم للأشقاء الفلسطينيين، ولن تتخلى عنهم في أي ‏ظروف، وإذا حدث محاولة اجتياح رفح، بهدف طرد الأشقاء الفلسطينيين ودفعهم للنزوح خارجيا؛ ‏فهذا الأمر يعني عمليا محاولة تصفية القضية الفلسطينية».‏
وتابع: «في حالة النزوح سنقدم الدعم الإنساني اللازم وفقا لواجبنا الإنساني تجاه الأشقاء ‏الفلسطينيين ولن نتخلى عنهم، إذا اضطروا للنزوح تجاه الحدود المصرية فمصر لن تتخلى عنهم، ‏وستقدم الدعم الإنساني كما تقوم حاليا بتقديم الدعم بإدخال المساعدات».‏

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