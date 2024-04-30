متحدث الحكومة عن اجتياح رفح: سنقدم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين ولن نتخلى عنهم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مصر ستقدم الدعم الإنساني اللازم للأشقاء الفلسطينيين في حال وقوع أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، إن هذه العملية في حال وقوعها ستؤدي إلى ضغوط هائلة على الحدود المصرية، مضيفا أنه: «ربما نشهد لجوء بعض الأشقاء الفلسطينيين للحصول على الدعم من مصر».
وأكد أن مصر «ستظل تقدم الدعم الإنساني اللازم للأشقاء الفلسطينيين، ولن تتخلى عنهم في أي ظروف، وإذا حدث محاولة اجتياح رفح، بهدف طرد الأشقاء الفلسطينيين ودفعهم للنزوح خارجيا؛ فهذا الأمر يعني عمليا محاولة تصفية القضية الفلسطينية».
وتابع: «في حالة النزوح سنقدم الدعم الإنساني اللازم وفقا لواجبنا الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين ولن نتخلى عنهم، إذا اضطروا للنزوح تجاه الحدود المصرية فمصر لن تتخلى عنهم، وستقدم الدعم الإنساني كما تقوم حاليا بتقديم الدعم بإدخال المساعدات».