العميد محمود محيي الدين: المبادرة المصرية للهدنة في غزة حققت مكسبا هاما للمقاومة ‏

أكد العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري، أن المبادرة المصرية للهدنة في قطاع غزة ‏حققت مكسبًا هامًا للمقاومة الفلسطينية، بعدما تمكنت من فرض شروطها على الجانب الإسرائيلي ‏من خلال إجبارها جيش الاحتلال على الانسحاب من محور نتساريم، الذي يربط شرق قطاع غزة ‏بغربه، بالإضافة إلى سحب لواء مدرع وآخر مشاة‎.



وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر ‏شاشة‎ «ON E» ‎مساء الإثنين، أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من تحقيق نصر عسكري كبير ‏بالأمس على هذا المحور، بعدما قتلت 3 جنود إسرائيليين وأصابت 15 آخرين‎.



ولفت إلى تحقق النصر بعد استخدام المقاومة لقنبلة إسرائيلية غير منفجرة ألقتها طائرات الاحتلال ‏على غزة، موضحا أن المقاومة تمكنت من تحويل هذه القنبلة إلى لغما لتفجير أحد المنازل التي ‏كان يتمركز فيه جنود من لواء المشاة الإسرائيلي‎.



وأشار إلى أن هذا الاستهداف يعيد إلى الأذهان هروب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور ‏فيلادلفيا عام 2007 تحت نيران ضربات المقاومة الفلسطينية.‏



وختم «محيي الدين» بالتأكيد أن الجيش الإسرائيلي لن يكون آمنًا طالما ظل متواجدًا في ‏معسكرات داخل قطاع غزة، مؤكدا أن بقاءه في أي معسكر داخل قطاع غزة يجعله صيدًا سهلًا ‏للمقاومة الفلسطينية‎.