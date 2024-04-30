 العميد محمود محيي الدين: المبادرة المصرية للهدنة في غزة حققت مكسبا هاما للمقاومة ‏ - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 أبريل 2024 4:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

العميد محمود محيي الدين: المبادرة المصرية للهدنة في غزة حققت مكسبا هاما للمقاومة ‏

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 3:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 3:50 ص

أكد العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري، أن المبادرة المصرية للهدنة في قطاع غزة ‏حققت مكسبًا هامًا للمقاومة الفلسطينية، بعدما تمكنت من فرض شروطها على الجانب الإسرائيلي ‏من خلال إجبارها جيش الاحتلال على الانسحاب من محور نتساريم، الذي يربط شرق قطاع غزة ‏بغربه، بالإضافة إلى سحب لواء مدرع وآخر مشاة‎.


وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر ‏شاشة‎ «ON E» ‎مساء الإثنين، أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من تحقيق نصر عسكري كبير ‏بالأمس على هذا المحور، بعدما قتلت 3 جنود إسرائيليين وأصابت 15 آخرين‎.


ولفت إلى تحقق النصر بعد استخدام المقاومة لقنبلة إسرائيلية غير منفجرة ألقتها طائرات الاحتلال ‏على غزة، موضحا أن المقاومة تمكنت من تحويل هذه القنبلة إلى لغما لتفجير أحد المنازل التي ‏كان يتمركز فيه جنود من لواء المشاة الإسرائيلي‎.


وأشار إلى أن هذا الاستهداف يعيد إلى الأذهان هروب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور ‏فيلادلفيا عام 2007 تحت نيران ضربات المقاومة الفلسطينية.‏


وختم «محيي الدين» بالتأكيد أن الجيش الإسرائيلي لن يكون آمنًا طالما ظل متواجدًا في ‏معسكرات داخل قطاع غزة، مؤكدا أن بقاءه في أي معسكر داخل قطاع غزة يجعله صيدًا سهلًا ‏للمقاومة الفلسطينية‎.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك