 دويدار: هناك أزمات في غرفة ملابس الأهلي.. وأبو علي يشبه بغداد بونجاح - بوابة الشروق
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دويدار: هناك أزمات في غرفة ملابس الأهلي.. وأبو علي يشبه بغداد بونجاح

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 3:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 3:04 ص

أكد أحمد دويدار، مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق، على ثقته في تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال دويدار في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي سيحصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن أشعر بأن هناك أزمات في غرفة خلع ملابس الفريق، وهذا يظهر في اعتراضات اللاعبين على تبديلات كولر".

وأضاف: "هذا لم يكن يظهر من قبل في النادي الأهلي، ولكن هناك أزمات ظاهرة للجميع في الفترة الماضية".

وتابع: "مباراة الأهلي والترجي 50% بالنسبة لكل فريق، عندما يلعب كولر السهل تكون الأمور جيدة معه".

وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "وسام أبو علي، مهاجم الأهلي شبيه ببغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري".


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