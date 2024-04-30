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أكد أحمد دويدار، مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق، على ثقته في تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال دويدار في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي سيحصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن أشعر بأن هناك أزمات في غرفة خلع ملابس الفريق، وهذا يظهر في اعتراضات اللاعبين على تبديلات كولر".

وأضاف: "هذا لم يكن يظهر من قبل في النادي الأهلي، ولكن هناك أزمات ظاهرة للجميع في الفترة الماضية".

وتابع: "مباراة الأهلي والترجي 50% بالنسبة لكل فريق، عندما يلعب كولر السهل تكون الأمور جيدة معه".

وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "وسام أبو علي، مهاجم الأهلي شبيه ببغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري".