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مدافع الزمالك السابق: جوميز مدرب سيئ.. وتبديلاته خاطئة

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 2:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 2:52 ص

قال أحمد دويدار، مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن جوزيه جوميز، المدير الفني للأبيض مدرب سيئ، مُشيرًا إلى أن تبديلاته خاطئة.

وتابع أحمد دويدار: "من الطبيعي أن يفوز الأهلي والزمالك على مازيمبي ودريمز حتى وإن لعبا تلك المباراتين بالناشئين.. الفوارق المالية والفنية بين الأهلي والزمالك مع هذين الفريقين كبيرة للغاية".

وأضاف: "جوزيه جوميز مدرب سيء ويقوم بتبديلات خاطئة.. كيف شارك جوميز بزياد كمال في مباراة الإياب أمام دريمز، بعد ابتعاده عن الملاعب".

وواصل: "إن لم يكن جوزيه جوميز غير مقتنع بمحمد شحاتة سيكون مدربًا فاشلًا.. ليس مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي أو جوميز ليس لديهما المرونة".

وأتم دويدار تصريحاته قائلًا: "على حسام حسن، على المدير الفني لمنتخب مصر ضم عمر جابر، لاعب الزمالك، إلى معسكر الفراعنة القادم".


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