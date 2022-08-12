الاتحاد الأوروبي: على إسرائيل أن تحترم حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم

- قرار إسرائيل بهدم مدرسة انتهاك واضح لكل الالتزامات الدولية

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، ضرورة ان تحترم اسرائيل كدولة احتلال، وتضمن حق الاطفال الفلسطينيين في التعليم والوصول لمدارسهم بسهولة ويسر وذلك بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن ذلك جاء خلال زيارة ممثلو وسفراء وقناصل دول الاتحاد الأوربي، اليوم الجمعة، مدرسة عين سامية شرق رام الله، احتجاجا على قرار محكمة الاحتلال المركزية في القدس الذي أصدرته الأربعاء الماضي، بهدمها بشكل فوري.

وقال سفين، إن هذه ليست الزيارة الأولى التي نجتمع فيها احتجاجا على قرارات الاحتلال، وعلى اسرائيل أن تضمن حق الأطفال الفلسطينيين في المناطق "ج"، وغزة، وباقي المناطق، في الوصول لمدارسهم بسهولة ويسر".

وأكد أن قرار الهدم هذا هو انتهاك واضح لكل الالتزامات الدولية، وهو قرار غير منطقي ولا يعتبر مصوغ قانوني، وهو يرقى الى جريمة التهجير القسري.

من جانبه، اعتبر المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور أن استهداف المدرسة هو جزء من استهداف الهوية الوطنية والتعليم الفلسطيني في كل المناطق، مطالبًا بالتحرك الجدي ومخاطبة العالم بضرورة مساندة حق أطفالنا بالتعليم في ظل هذه الهجمة.