تعرف على حقيقة إخلاء برج إيفل في باريس بعد إنذار بقنبلة

أخلت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، برج إيفل في باريس إثر إنذار أمني، بعد رسالة تهديد بوجود قنبلة، حيث توجه عمال إزالة الألغام إلى الموقع، وأغلق البرج أمام الزائرين.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن السلطات الفرنسية أجلت برج إيفل بالكامل في إجراء نادر، في بداية فترة ما بعد الظهر.

ونقلت محطة "بي إف إم" التلفزيونية الفرنسية، عن المتحدث باسم الشركة المشغلة لبرج إيفل قوله:" إنه إذا كان الموقف "نادرًا"، فهذا الإجراء "معتاد" لعدم تعرض أي شخص للخطر، موضحة أن شرطة إزالة الألغام قد حضرتك للفور للبرج".

وأضاف المتحدث أن الإخلاء ، الذي بدأ ظهرًا تقريبًا، يتعلق بالطوابق الثلاثة للبرج، بما في ذلك مطعم البرج ، فضلاً عن الفناء الأمامي.

وتابع :"بعد الساعة 1:30 ظهرًا بقليل ، تم إجلاء جميع الزوار. إن إنذارا أمنيا السبت أدى إلى إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل في وسط باريس، وهو أبرز معالم فرنسا السياحية وجذب 6,2 ملايين زائر العام الماضي. وقالت الهيئة التي تدير البرج إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق.

ووفقاً للمحطة الفرنسية، فإن خبراء إزالة الألغام التابعون للشرطة توجهوا إلى مكان الحادث بعد تلقيهم إنذارًا.