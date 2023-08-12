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قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس المتهمة بقتل زوجها باوسيم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

كان رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود متوفي داخل منزل بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة عامل في العقد الرابع من عمره به آثار طعنات متفرقة بالبطن والصدر.

كما تبين العثور على زوجة القتيل مصابة بخدوش وجروح بالجسد، وبمناقشتها اعترفت بنشوب مشاجرة بينها وبين زوجها بسبب خلافات أسرية وخلال تعدي المجني عليها بالضرب، استلت سكين المطبخ وتسببت في إصابته التي أودت بحياته، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيقات.