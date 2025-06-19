زعيم الحوثيين: الهجمات الإسرائيلية على إيران فاشلة

قلل زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، اليوم الخميس، من أثار الهجمات الإسرائيلية على إيران قائلا إنها فاشلة ولن تضعف طهران.

وقال الحوثي في كلمة مصورة إن"العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فاشل بالرغم من أنه مدعوم من الغرب بشكل كبير على كل المستويات، وقصفه لبعض المنشآت في إيران لن يحقق أهدافه".

وأضاف الحوثي أن إسرائيل "لن تتمكن أبدًا من القضاء على القدرات في المجال النووي الإيراني".

وأردف زعيم الحوثيين " العدوان على إيران لن يضعفها ناهيك عن هزيمتها أو دفعها للاستسلام، بل سيزيدها قوة على كل المستويات".

وتحدث بأن " بنية النظام في إيران قوية جداً ومعه جيلين من العلماء والقادة والكوادر الكفؤة والمؤهلة، واستشهاد قيادة عسكرية أو شخصية معينة لن يؤثر على إيران لأنها تملك الآلاف من الكوادر التي لها دورها وكفاءتها".

وحول الرد الإيراني قال زعيم الحوثيين إنه "مؤثر على إسرائيل في الجانب العسكري والاستخباراتي وفي التصنيع العسكري".

ومضى قائلا "موقف اليمن ثابت مع الشعب الفلسطيني المظلوم ومع أحرار الأمة والجمهورية الإسلامية في إيران ضد إسرائيل وأمريكا".

ومنذ نحو أسبوع تتواصل الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، مخلفة دمارا كبيرا في البلدين وسط دعوات دولية لوقف التصعيد.

وقضت الهجمات الإسرائيلية على كبار قادة الحرس الثوري الإيراني مع إلحاق أضرار كبيرة بالقدرات النووية الإيرانية، بالإضافة إلى سقوط مئات الضحايا، بينما أسفرت الهجمات الانتقامية التي شنتها طهران إلى مقتل أكثر من 20 مدنياً في إسرائيل.