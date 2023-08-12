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كتب فريق النصر السعودي التاريخ العربي الجديد بقيادة فارسه كريستيانو رونالدو، بعد أن حقق الفوز مساء اليوم السبت أمام الهلال السعودي بهدفين لهدف في اللقاء الذي أقيم بنهائي البطولة العربية.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لمثله في اللقاء الذي استضافه ملعب الملك فهد.

وبادر بتسجيل الهدف الاول فريق الهلال عن طريق ميشيل ديلجادو في الدقيقة 51 قبل ان يعادل رونالدو الكفة ويسجل الهدف الاول للنصر في الدقيقة 74، لتتجه المباراة للاشواط الإضافية.

في الشوط الاضافي الاول نجح رونالدو ان يسجل الهدف الثاني ليصع النصر في المقدمة وينهي الشوط الثاني بتتويج الفريق السعودي بالبطولة العربية.