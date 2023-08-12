أعلنت دار التقويم القطري أن كوكب الزهرة، ألمع كواكب المجموعة الشمسية، سيمر بين الشمس والأرض في ظاهرة تعرف فلكيا بالاقتران الداخلي لكوكب الزهرة، مساء غدٍ الأحد، عند الساعة 2:10 مساء بتوقيت الدوحة، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".



وأوضح الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي بدار التقويم القطري، أن ظاهرة الاقتران الداخلي لكوكب الزهرة من الظواهر الفلكية الهامة والنادرة، كونها تعتبر مؤشرا لانتقال كوكب الزهرة من ظهوره في سماء المساء (أعلى الأفق الغربي) إلى ظهوره في سماء الصباح (أعلى الأفق الشرقي)، فضلا عن أن تلك الظاهرة لا تحدث إلا لكوكبين فقط من كواكب المجموعة الشمسية هما عطارد والزهرة، نظرا لوقوع مدارهما حول الشمس داخل مدار الأرض.



وأضاف أن ظاهرة الاقتران الداخلي لكوكب الزهرة تحدث مرة كل عام ونصف تقريبا، مشيرا إلى أنها حدثت آخر مرة يوم الأحد 9 من يناير 2022م، ومن المقرر أن تحدث مرة أخرى يوم الأحد 23 من شهر مارس 2025م.



وأشار إلى أن سكان الكرة الأرضية لن يتمكنوا من رصد أو رؤية الزهرة خلال ظاهرة الاقتران الداخلي، وذلك لأن موعد شروق الزهرة سيكون في نفس موعد شروق الشمس تقريبا خلال تلك الظاهرة.



فيما سيتمكن سكان دولة قطر ودول المنطقة العربية من رصد الزهرة في سماء الفجر أعلى الأفق الشرقي قبل شروق الشمس في نهاية شهر أغسطس الجاري، حيث أن الفارق بين موعد شروق الشمس وشروق كوكب الزهرة على سماء دولة قطر سيزداد تدريجيا خلال الأيام المقبلة بعد حدوث ظاهرة الاقتران الداخلي.



ويتميز كوكبا عطارد والزهرة بأنهما يمكن مشاهدتهما من على سطح الأرض على هيئة أطوار مختلفة تشبه أطوار القمر؛ لذا سيتمكن الفلكيون من رصد كوكب الزهرة من على سطح الأرض باستخدام التلسكوبات الفلكية بعد حدوث ظاهرة الاقتران الداخلي على هيئة هلال يشبه هلال أول الشهر الهجري.



وتعرف ظاهرة الاقتران بأنها ظهور ثلاثة أجرام سماوية على خط استقامة واحد في السماء، والاقتران نوعان، خارجي يحدث لجميع كواكب المجموعة الشمسية، وداخلي، يحدث لكوكبي عطارد والزهرة فقط، نظرا لوقوع مدارهما حول الشمس داخل مدار الأرض.





