السجن 7 سنوات لمتهم بضرب زوجته حتى الموت في الصف

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات، لإدانته بضرب زوجته باستخدام "بلطة" حتى الموت بمنطقة الصف.



صدر القرار برئاسة المستشار محسن حلمي غراب وعضوية المستشار أيمن عبدالحكم وأسامة عرفة، وأمانة سر سعيد برغش.



وأسندت التحقيقات في القضية رقم 15666 جنايات الصف لسنة 2016، أن

المتهم "محمد.ع" ضرب زوجته "هدى . م" حتى الموت، على إثر خلافات زوجيه نشبت بينهما.



وتابعت التحقيقات أن المتهم استل سلاح أبيض "بلطة" مسدداً إياه بمواضع متفرقة من جسدها، فأحدث بها الاصابات التي أنهت حياتها.



وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاحا أبيض "بلطة" دون مسوغ قانوني.