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يرى أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، ان ديربي الكرة المصرية هو الأفضل في الشرق الأوسط.

وكان الاعلامي السعودي وليد فراج قد آثار الجدل قبل نهائي البطولة العربية الذي يجمع بين الهلال والنصر .

حيث قال الفراج: "ديربي النصر والهلال هو ديربي الشرق الأوسط .. أنا بحب الأهلي المصري وأحترم الكرة المصرية، ولكن الآن معلش شوفوا عناصر الهلال والنصر ، ديربي الاهلي والزمالك ديربي على مستوى جمهورية مصر العربية».

وأضاف: «ديربي الأهلي والزمالك ما في جمهور، لكن شايفين الأسماء في النصر والهلال، فأرجوكم خليكوا على جنب».

وأتم: «الدوري المصري دوري ما بيشوفوا غير أهل بلده، لكن الدوري السعودي ينقل على 40 قناة على مستوى العالم، فحاولوا تتكيفوا مع المرحلة الجاية».

وكتب أحمد دياب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ديربي الكرة المصري الاقوى والأكبر في الشرق الأوسط، شاء من شاء وأبى من أبى".