الإعدام شنقا لصاحب محل كاوتش والمؤبد لوالده وعمه لقتلهم شخصا في الخانكة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، بالإعدام شنقا لصاحب محل كاوتش والسجن المؤبد لوالده وعمه؛ لقيامهم بإطلاق النيران على شخص وقتله، وحيازة مواد مخدرة في الخانكة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2500 لسنة 2023، والمقيدة برقم 2456 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن النيابة العامة تتهم كل من: "حسام الدين ت.م 25 عامًا، صاحب محل كاوتش، ومقيم عرب العيايدة، وتامر م.ع 46 عامًا، لا يعمل، وسید م.ع 48 عامًا، معاون خدمة بجامعة عين شمس وجميعهم مقيمين بعرب العيايدة - مركز الخانكة".

وواصل أمر الإحالة، أن المتهمين قتلوا المجني عليه "إبراهيم.ح.ع"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة محل الاتهامات تالية الوصف؛ قاصدين مكان تواجده ومرافقيه وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول، بإطلاق عيارين ناريين من السلاح الناري فرد خرطوش صوب المجني عليه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته، وذلك حال وجود المتهمين الثاني والثالث على مسرح الواقعة وبحوزتهما الأسلحة البيضاء محل الاتهامات تالية الوصف للشد من أزره، ومعاونته على جريمته قاصدين من ذلك قتل المجني عليه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول والمتهمين الثاني والثالث حازوا سلاح بواسطته بغير ترخيص سلاحًا ناريا غير مششخن فرد خرطوش.

كما أحرز المتهم الأول وحاز المتهمين الثاني والثالث بواسطته ذخائر ما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه، وأحرز المتهم الثاني بغير ترخيص سلاحًا أبيض مطواة.

فيما حاز المتهم الثالث سلاحًا أبيض -سكين- بغير مسوغ قانوني، والمتهم الأول أحرز جوهرًا مخدرًا -حشيش-، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز جوهرًا مخدرًا -الترامادول- بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز جوهرًا مخدرًا -ميثامفيتامين- بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أن أحرز جوهراً مخدراً "ميثامفيتامين" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز جوهراً مخدراً "أمفيتامين" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.