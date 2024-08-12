السلطات الصينية تطالب بعض البنوك القروية بالتراجع عن شراء السندات الحكومية

طالبت السلطات الرقابية الصينية البنوك التجارية في إقليم جيانجشي بعدم اتمام مشترياتها من السندات الحكومية، في أقوى خطوة تستهدف الحد من ارتفاع أسعار السندات الحكومية الذي يثير قلق الحكومة المركزية في بكين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن العديد من البنوك القروية فشلت في اتمام تعاملاتها على السندات اليوم الاثنين بعد أن أوقفت توجيهات السلطات مساء يوم الجمعة الماضي مشتريات البنوك من السندات.

وأشارت بلومبرج إلى أنه في حين يعتبر التراجع عن الصفقات إحدى الطرق لمنع البنوك من المخاطرة المفرطة في السندات، فإنه قد يقوض نزاهة السوق مع تزايد شعور الأطراف المقابلة في المعاملات بالقلق من إلغاء المزيد من الصفقات.

وأضافت أن هذا التطور يؤكد التحديات التي تواجه السلطات التنظيمية الصينية في محاولتها المحافظة على الاستقرار المالي في ظل الطلب القوي المستمر على السندات. وفي إشارة إلى مدى الصعوبة التي تواجه السلطات لتحقيق التوازن المطلوب، ألغى المسؤولون في إقليم جيانجشي في مرحلة ما أوامرهم بوقف شراء السندات قبل أن يعيدوا فرضها مرة أخرى.

يأتي ذلك في حين تراجعت اسعار الفائدة على السندات الصينية إلى أقل مستوياتها منذ شهور في ظل تزايد التشاؤم الاقتصادي والرهان على خفض أسعار الفائدة في الصين مما دفع الحكومة الصينية إلى اللجوء لمجموعة من الإجراءات الإدارية لتوجيه السوق. وبدأ تأثير هذه الإجراءات في الوصول إلى البنوك القروية الصينية التي كانت من بين أكبر المشترين للسندات الحكومية خلال العام الحالي.

وفي اواخر الشهر الماضي تراجع العائد على سندات الخزانة العشرية القياسية للصين إلى مستوى منخفض قياسي، ما يمثل اختبارا لمدى صبر صناعة السياسة النقدية في البنك المركزي الصيني قبل التحرك.

في الوقت نفسه فإن تزايد تشاؤم المستثمرين بشأن أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم يزيد الضغوط على عائد السندات، حيث يتجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة، مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الصينية مجددا. في الوقت نفسه يستعد البنك المركزي لبيع سندات حكومية جديدة لتمويل برامج تحفيز الاقتصاد وهو ما يزيد الضغوط على السندات.

وقرر بنك الشعب في تموز/يوليو خفض سعر الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين في ظل سعي السلطات الصينية إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي.

وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك خفض سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد بمقدار 10 نقاط أساس إلى 35ر3% مقابل 45ر3% قبل الخفض.

كما تم خفض سعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري بمقدار 10 نقاط أساس إلى 85ر3% مقابل 95ر3%فبل الخفض.

يذكر أن الخفض السابق لأسعار الفائدة كان في شباط/فبراير الماضي عندما خفض بنك الشعب سعر الفائدة على القروض الخمسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 95ر3%، وكان أكبر خفض له خلال السنوات الأخيرة، في حين لم تتغير فائدة قروض العام الواحد في شباط/فبراير الماضي.