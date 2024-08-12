شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في خان يونس

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استشهد عدد من الفلسطينيين، اليوم الاثنين، بعد استهداف الاحتلال لمنزل في خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة النجار في منطقة معن شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عشرة آخرون جراء قصف مركبة مدنية قرب محطة للبترول على شارع صلاح الدين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,897 مواطنا وإصابة 92,152 آخرين.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وتحت البنايات المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.