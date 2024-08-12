تعيين وتجديد تعيين رؤساء أقسام بكليات الطب البيطري ودار العلوم والآداب في جامعة المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، قرارات جديدة بتعيين وتجديد تعيين رؤساء أقسام بكليات "الطب البيطري، ودار العلوم، والآداب"، حيث قرر تعيين كل من "الدكتور محمد عادل، رئيسًا لقسم أمراض الدواجن بكلية الطب البيطري، والدكتور محمد فتحي، للإشراف على قسم الوثائق والمكتبات، بكلية الآداب".

كما شملت قرارات تجديد التعيين بكلية الطب البيطري، عشر قرارات لكل من "الدكتور شحاتة محمد، رئيسًا لقسم الهستولوجي، والدكتور جمال محمد مهني، رئيسًا لقسم التغذية والتغذية الإكلينيكية، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيسًا لقسم الجراحة والتخدير، ولرئاسة قسم السلوكيات والرعاية، صدر قرارًا التجديد للدكتور أحمد سعد، ولرئاسة قسم الكيمياء الحيوي".

فيما تم تجديد التعيين للدكتور كامل محمد عبد الله، والدكتور أحمد السيد عبد الغني، لرئاسة قسم الصحة والأمراض المشتركة، والدكتور صفوت علي، لرئاسة قسم التشريح والأجنة، والدكتور أحمد عبد الوهاب محمد خلف، لرئاسة قسم الفسيولوجيا، ولرئاسة قسم التناسل والتوليد والتلقيح الاصطناعي، تم صدور قرار التجديد للدكتور محمد سعداوي، ولرئاسة قسم الطفليات، تم تجديد تعيين الدكتورة سحر محمد".

وصدرت قرارات تجديد تعيين لخمسة رؤساء أقسام بكلية الآداب تضمنت تجديد تعيين "الدكتور نبيل السيد الطوخي، رئيسًا لقسم التاريخ، والدكتور عبد المجيد أحمد، لرئاسة قسم الدراسات السكانية، والدكتورة إيمان محمود عبد القوي، لرئاسة قسم اللغة الفرنسية، والدكتور على محمد عليان، لرئاسة قسم الفلسفة، والدكتورة حنان محمد عاطف، لرئاسة قسم الاجتماع".

كما تم تجديد التعيين بكلية دار العلوم للدكتور أحمد محمد، رئيسًا لقسم النحو والصرف، والدكتورة زينب فرغلي، رئيسًا لقسم البلاغة والنقد الأدبي، بالإضافة إلى تجديد تعيين الدكتور محمد سلامة، لرئاسة قسم الفلسفة الإسلامية، ولرئاسة قسم التاريخ الإسلامي صدر قرارا التجديد للدكتورة الشيماء سيد.

وهنأ رئيس الجامعة، رؤساء الأقسام جميعاً، مُتمنياً لهم دوام التوفيق والتألق لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات بكلياتهم، والمُساهمة في تحقيق رفعة الجامعة، وتميزها في شتى الجوانب.