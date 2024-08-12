رئيس جامعة بنها يستقبل مدير عام الشباب والرياضة لتعزيز سبل التعاون

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، الدكتور وليد فرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة ومديرية الشباب والرياضة في الفترة المقبلة.

جاء هذا اللقاء بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

خلال اللقاء، قدم الدكتور الجيزاوي التهنئة للدكتور فرماوي على توليه منصب مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية استمرار التعاون بين الجامعة ومديرية الشباب والرياضة لتنفيذ الأنشطة والمبادرات التي تصب في مصلحة طلاب الجامعة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وإعدادهم لخدمة المجتمع والوطن.

من جانبه، أعرب الدكتور وليد فرماوي عن سعادته بوجوده في جامعة بنها، ووجه شكره للدكتور ناصر الجيزاوي على دعمه المستمر وتعاونه مع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذ مختلف الأنشطة الشبابية والرياضية والمجتمعية في المحافظة.