3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمحيط مسجد بمدينة غزة

استُشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن مسعفين من الهلال الأحمر، نقلوا ثلاثة شهداء وعددا من المصابين بعد استهداف قوات الاحتلال مجموعة مواطنين في محيط مسجد بدر بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، إلى المستشفى المعمداني في المدينة.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ311 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، راح ضحيتها 142 شهيداً.

وأشارت إلى أن الشهداء وصل منهم إلى المستشفيات 107 شهداء ممن عرفت أسماؤهم، وجاري التأكد من هويات وتسجيل باقي الشهداء، قائلة إن عدد الإصابات بلغ 150 إصابة.

وأكدت أن «عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وتحت البنايات المدمرة وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم؛ بسبب تواجد آليات الاحتلال وخطورة تلك الأماكن».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفًا و897 شهيدًا، و92 ألفًا و52 إصابة، ذاكرة أن «عدد الشهداء لا يشمل الشهداء مجهولي الهوية في مجزرة مدرسة التابعين بمدينة غزة».