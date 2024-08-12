محافظ الغربية يكرم محمد السيد الفائز ببرونزية أولمبياد باريس 2024

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، البطل محمد السيد، الحاصل على الميدالية البرونزية في السلاح بأولمبياد باريس 2024، ووالده الدكتور السيد سامي، وكيل كلية التربية الرياضية لشؤون البيئة بجامعة طنطا سابقًا وأستاذ مادة المبارزة بجامعة طنطا والمدير الفني للاعب في الأولمبياد، ووالدته الدكتورة أماني البحيري، وكيل كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، ويسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وأسرة اللاعب، وذلك في أجواء من الفخر والاعتزاز والفرح.

وكرّم محافظ الغربية البطل، مُهديًا له شهادة تقدير ودرع المحافظة تكريمًا لمجهوده الذي تُوّج بتحقيق أول ميدالية برونزية للبعثة المصرية في أولمبياد باريس، بعد فوزه على المجري تيبور أندراسي بنتيجة 8-7 في منافسات سلاح سيف المبارزة.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة بوجود نماذج مشرفة تنتمي للمحافظة، ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية، متمنيًا له الاستمرار في حصد البطولات القارية والعالمية، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وأكد محافظ الغربية دعمه الكامل للرياضة والرياضيين من أبناء المحافظة، بهدف إنشاء جيل من الأبطال القادرين على رفع اسم مصر في المحافل الدولية.

ومن جانبه، أعرب البطل محمد السيد وأسرته عن سعادتهم بالاستقبال الحافل من قِبل المحافظ، مؤكدين أن هذه اللحظات لا تُنسى، وستظل في ذاكرتهم دائمًا، لتكون دافعًا حقيقيًا لاستكمال تحقيق الإنجازات، والحصول على الميداليات الذهبية ورفع اسم المحافظة عاليًا.