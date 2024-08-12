نتنياهو يتهم جالانت بتبني الرواية المعادية لإسرائيل

اتهم رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع يوآف جالانت، بـ«تبني الرواية المعادية لإسرائيل».

ونشر موقع «ynet» العبري، مساء الاثنين، البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، للرد على تصريحات وزير الدفاع، والذي قال إن «تبني جالانت الخطاب المناهض لإسرائيل، يضر بفرص التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن».

وأشار البيان إلى أن الوزير «كان من المناسب له أن يهاجم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، الذي يرفض إرسال وفد إلى المفاوضات، والذي كان ولا يزال العائق الوحيد أمام صفقة الرهائن».

وأضاف: «ليس أمام إسرائيل سوى خيار واحد: تحقيق النصر الكامل، وهو ما يعني القضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية، وإطلاق سراح رهائننا».

وفي وقت سابق، شن وزير الدفاع هجومًا على نتنياهو أمام لجنة الخارجية والأمن، واتهمه بعدم إظهار الشجاعة التي يتحدث عنها علنا في الغرف المغلقة.

وأشار إلى أن إسرائيل في مفترق طرق، وعليها الاختيار بين التسوية وصفقة تبادل أو التصعيد، مضيفًا: «موقفي مع الأجهزة الأمنية هو الذهاب نحو تسوية وصفقة تبادل المحتجزين».

وتابع: «واجبنا هو تهيئة الظروف لإعادة المحتجزين من خلال ضغط عسكري وإبرام صفقة حتى لو كانت على أكثر من مرحلة».