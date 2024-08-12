جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مناطق واسعة بغلاف غزة «عسكرية»

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الاثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مناطق واسعة في غلاف غزة مناطق عسكرية مغلقة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه "بعد تقييم الأوضاع الأمنية، قررنا إغلاق مناطق عدة في غلاف غزة بعد ساعة من الآن"، مؤكدا أنه سيمنع الوصول إلى تلك المناطق دون تنسيق سابق مع الجيش.

ويأتي ذلك فيما كثف جيش الاحتلال قصف مناطق مختلفة في قطاع غزة، مما أسفر عن 22 شهيدا منذ صباح أمس الأحد، وأكدت المقاومة استهداف قوات الاحتلال عبر عدة محاور، في حين اعترفت إسرائيل بمقتل جندي خلال الساعات الماضية.

وفي بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، أكدت "الجزيرة" استشهاد 3 أشخاص بينهم مسعف، في قصف لقوات الاحتلال.

ونقلت عن مصادر طبية قولها إن عددا من سكان غزة أصيبوا في قصف الاحتلال منطقة قرب مدرسة أبو طعيمة في بلدة عبسان شرقي خان يونس.

وفي شمال غزة، أغارت طائرات إسرائيلية على حي الشيخ رضوان، حيث أفادت "الجزيرة" بأن شخصين استشهدا وأصيب آخرون، إثر استهداف منزل لعائلة أبو رمضان.