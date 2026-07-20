الهلال يستهدف ضم باستوني بطلب من إنزاجي في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع المدافع الدولي الإيطالي أليساندرو باستوني، لاعب إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناءً على رغبة المدير الفني سيموني إنزاجي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أن إنزاجي وضع مواطنه باستوني ضمن أولوياته لتدعيم الخط الخلفي للهلال، مستفيدًا من العلاقة التي جمعتهما خلال فترة تدريبه لإنتر ميلان قبل انتقاله إلى قيادة الفريق السعودي في صيف 2025.

وأضافت التقارير أن إدارة الهلال لم تتقدم حتى الآن بعرض رسمي إلى إنتر ميلان لضم اللاعب، رغم الاهتمام المتزايد بالحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الجاري.

ويحظى باستوني أيضًا باهتمام برشلونة الإسباني، الذي يراقب موقف المدافع الإيطالي تمهيدًا لإمكانية التحرك لضمه خلال الصيف.

ويرتبط أليساندرو باستوني بعقد مع إنتر ميلان يمتد حتى يونيو 2028، ما يمنح النادي الإيطالي موقفًا قويًا في أي مفاوضات محتملة بشأن مستقبل اللاعب.