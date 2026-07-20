حفيظ دراجي: لم أشعر بالتعاطف مع دموع ميسي بعد نهائي كأس العالم

أكد المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي أنه لم يتعاطف مع دموع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، مشيدًا في الوقت ذاته بالأداء الذي قدمه المنتخب الإسباني خلال المباراة.

وقال دراجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، إن المنتخب الإسباني فرض سيطرته على مجريات اللقاء، وأظهر لاعبوه ثقة كبيرة طوال المباراة، دون أن تبدو عليهم علامات الخوف أو التوتر، وهو ما انعكس على قدرتهم في تحجيم خطورة المنتخب الأرجنتيني.

وأضاف أن حارس مرمى الأرجنتين لعب دورًا بارزًا في إبقاء فريقه داخل أجواء المباراة بعدما تصدى لعدد من الفرص الخطيرة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن ميسي لم يترك بصمة واضحة خلال اللقاء.

وأوضح دراجي أن عدم تعاطفه مع دموع قائد الأرجنتين يعود إلى قناعاته الشخصية، معتبرًا أن كرة القدم لا يمكن فصلها عن السياقات التاريخية والثقافية، كما أشاد بمواقف إسبانيا، الرسمية والشعبية، الداعمة للقضية الفلسطينية، إلى جانب ما وصفه بعمق الروابط التاريخية بين إسبانيا والعالم العربي منذ حضارة الأندلس.

وشهدت نهاية المباراة حالة من الحزن داخل صفوف المنتخب الأرجنتيني، حيث بدا ميسي متأثرًا بالهزيمة، وجلس على أرضية الملعب قبل أن يتجه لتحية لاعبي المنتخب الإسباني.

ولم تقتصر خسائر قائد "التانجو" على فقدان لقب كأس العالم، إذ خسر أيضًا جائزة الحذاء الذهبي لصالح الفرنسي كيليان مبابي، كما أخفق في معادلة أو تحطيم الرقم القياسي لهداف البطولة عبر تاريخها.

وكان منتخب إسبانيا قد توج بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك.