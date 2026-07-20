لم تُسدل بطولة كأس العالم 2026 الستار على المنافسة بين نجوم كرة القدم، فبعد تتويج إسبانيا باللقب العالمي، تحولت الأنظار سريعًا إلى سباق جديد لا يقل إثارة، وهو الصراع على جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، والمقرر الإعلان عن الفائز بها يوم 26 أكتوبر المقبل.

وتبدو المنافسة هذا العام مفتوحة على مصراعيها، في ظل وجود عدد من النجوم الذين قدموا مواسم استثنائية مع أنديتهم ومنتخباتهم، وسط توقعات بأن يكون تأثير المونديال عاملًا حاسمًا في تحديد هوية صاحب الجائزة الأغلى فرديًا في عالم كرة القدم.

ميسي.. الحلم التاسع يلوح في الأفق

يواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي حضوره في سباق الكرة الذهبية، بعدما قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، في بطولة قدم خلالها مستويات استثنائية رغم خسارة اللقب أمام إسبانيا.

وسجل ميسي 8 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة خلال منافسات المونديال، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين، مؤكدًا أنه لا يزال قادرًا على صناعة الفارق رغم بلوغه عامه الـ39.

ويأمل النجم الأرجنتيني في إضافة الكرة الذهبية التاسعة إلى خزائنه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر لاعب تتويجًا بالجائزة عبر التاريخ.

لامين يامال.. موهبة تحولت إلى نجم عالمي

دخل الإسباني الشاب لامين يامال دائرة المنافسة بقوة بعد موسم تاريخي على المستويين المحلي والدولي.

وساهم جناح برشلونة في تتويج فريقه بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر، قبل أن يلعب دورًا بارزًا في قيادة منتخب إسبانيا للتتويج بكأس العالم.

وعلى مدار الموسم، قدم يامال أرقامًا مذهلة مع برشلونة، بعدما سجل 24 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة، ليؤكد أنه لم يعد مجرد موهبة صاعدة، بل أصبح أحد أبرز نجوم اللعبة في العالم.

هاري كين.. موسم الأرقام والبطولات

يظهر الإنجليزي هاري كين ضمن قائمة المنافسين بقوة على الكرة الذهبية، بعدما عاش موسمًا استثنائيًا بقميص بايرن ميونخ.

وسجل المهاجم الإنجليزي 36 هدفًا مع الفريق الألماني، وتوج بجائزة الحذاء الذهبي، كما ساهم في تحقيق بايرن ثنائية الدوري والكأس.

أما مع منتخب إنجلترا، فواصل كين كتابة التاريخ بعدما سجل 6 أهداف في كأس العالم 2026، ليصبح صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف مع منتخب بلاده خلال البطولات الكبرى.

رودري.. قائد إسبانيا وصاحب التأثير الأكبر

يمتلك الإسباني رودري ملفًا قويًا في سباق الجائزة، بعدما كان أحد أهم أسباب تتويج منتخب بلاده بكأس العالم.

وتوج لاعب وسط مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في البطولة، بعدما لعب دور القائد داخل الملعب بفضل قدرته على التحكم في إيقاع المباريات وصناعة التوازن بين الدفاع والهجوم.

كما استعاد رودري مستواه المعهود بعد العودة من الإصابة، ليساهم مع مانشستر سيتي في المنافسة على الألقاب المحلية، ويثبت أنه أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم.

مبابي.. أرقام فردية لا تتوقف

رغم غياب الألقاب الكبرى عن ريال مدريد ومنتخب فرنسا، فإن كيليان مبابي فرض نفسه بقوة داخل سباق الكرة الذهبية بفضل موسم فردي مذهل.

وحصد النجم الفرنسي لقب هداف الدوري الإسباني، وهداف دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى الفوز بالحذاء الذهبي لكأس العالم، بعدما أنهى البطولة في صدارة الهدافين.

كما حقق مبابي رقمًا تاريخيًا بعدما أصبح صاحب أكبر حصيلة تهديفية في نسخة واحدة من المونديال، ليؤكد أنه كان من أبرز لاعبي الموسم على المستوى الفردي.

من يخطف عرش الكرة الذهبية؟

تبدو نسخة 2026 من جائزة الكرة الذهبية واحدة من أكثر النسخ إثارة في السنوات الأخيرة، في ظل امتلاك كل مرشح ملفًا قويًا يجمع بين الأرقام الفردية والإنجازات الجماعية.

وبين خبرة ميسي، وتألق يامال، وقوة كين التهديفية، وقيادة رودري التاريخية، وأرقام مبابي القياسية، يبقى السؤال مفتوحًا حتى ليلة الحسم: من يرفع الكرة الذهبية هذا العام؟