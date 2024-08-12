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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) يوم الأحد أن الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط بشكل أكبر.

وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر إن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.

وأكد أوستن من جديد التزام الولايات المتحدة باتخاذ جميع الخطوات الممكنة للدفاع عن إسرائيل وأشار إلى تعزيز موقف القوة العسكرية الأمريكية وقدراتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط في ضوء تصاعد التوترات الإقليمية.

وأمر أوستن مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن، المجهزة بمقاتلات إف -35 سي "بتسريع انتقالها" إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية، وفقا لما ذكره رايدر.

كما أمر بإرسال الغواصة يو إس إس جورجيا المزودة بالصواريخ الموجهة إلى منطقة القيادة المركزية - والتي تشمل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأجزاء من جنوب آسيا.

وأضاف رايدر أن أوستن وجالانت بحثا أيضا العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة و"أهمية التخفيف من الأضرار المدنية، والتقدم نحو تأمين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة".

وأعلن أوستن في وقت سابق من هذا الشهر أن بلاده ستنقل سربا من المقاتلات وطرادات ومدمرات إضافية قادرة على صد الصواريخ الباليستية إلى مناطق القيادة المركزية الأمريكية والقيادة الأوروبية الأمريكية.

وتصاعدت التوترات في المنطقة بعد مقتل القائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر في بيروت ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وقلل كبار المسؤولين الأمريكيين من مخاطر تصعيد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، مشيرين إلى أن التصعيد ليس حتميا ولا وشيكا.