ليبرمان: لا يمكن أن يكون لحزب الله شريط أمني داخل إسرائيل

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، اليوم الاثنين، إنه "لا يمكن أن يكون لحزب الله اللبناني شريط أمني داخل الأراضي الإسرائيلية بعد 10 أشهر من بدء الحرب".

واتهم ليبرمان، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الحكومة الإسرائيلية بالاستسلام أمام تهديدات حزب الله، مؤكدا أن لبنان يجب أن يدفع ثمن الهجوم على إسرائيل.

في وقت سابق، نقل موقع "واللا" العبري عن ضباط إسرائيليين قولهم إن "حزب الله ما زال قادرا على اختراق الحدود والسيطرة على بلدات ومواقع عسكرية إسرائيلية".

من جهتها، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صاروخين مضادين للدبابات أطلقا من لبنان، أصابا منطقة المطلة دون وقوع إصابات.

في وقت سابق، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن فرق الإطفاء تكافح حرائق عدة اندلعت في الجليل الغربي إثر قصف صاروخي من جنوب لبنان، فجر اليوم الاثنين.