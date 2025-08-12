يفتتح وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة من بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل بقصر الفنون، وذلك بحضور الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور احمد حاتم قومسير البينالي، ولفيف من الفنانين والنقاد التشكيلين والمهتمين بفنون الطفل.

البينالي الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية بالتعاون مع كلية التربية الفنية وجمعية "أمسيا" التربية عن طريق الفن - أفريقيا والشرق الأوسط، يحمل هذا العام عنوان "تغيرات المناخ"، ويفتح مساحة لمشاركة الاطفال من سن ٥ سنوات إلى ١٧ سنة لطرح أفكارهم في مستقبل كوكب الأرض.

يضم العرض البينالي في دورته الثالثة نحو 300 عملا فنيا لأطفال من ١٧ دولة ، وهي، مصر، فلسطين، لبنان، قطر، سوريا، رومانيا، بولندا، عمان، بنجلاديش، باكستان، اليمن، الهند، الفلبين، العراق، السودان، الأردن، وأوكرانيا.

وتشكلت اللجنة العليا للبينالي برئاسة الدكتورة سرية صدقي، وعضوية كلا من الدكتور أحمد حاتم سعيد، القوميسير العام، والدكتورة سلوى حمدي، رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض، ومن أساتذة الفنون الدكتورة مها مزيد، والدكتورة راندة فخري.

قال الدكتور أحمد حاتم عن الدورة الثالثة لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل بأنها تقدم رؤية أطفال العالم فيما يعرف بتغيرات المناخ، وذلك من منظور خاص يتعلق بمحيطه، ورؤيته لهذا الموضوع الذي بات يشغل سكان الارض.

وأضاف أن معرض الليالي يمنح الطفل المشارك فرصة التعبير عن الصورة التي يود أن يقدمها للعالم عن أحلامه وما يتمنى أن يرى العالم عليه في المستقبل، ليكون تعبير أطفال العالم في هذه الدورة من البينالي هي الرؤية المستقبلية لأطفال العالم اليوم ولقادة العالم في المستقبل القريب.