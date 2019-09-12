ترامب محذرا إيران: تخصيب اليورانيوم سيكون خطيرا جدا

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، اليوم الأربعاء، من أن تخصيبها اليورانيوم سيكون خطيرًا جدًا عليها.



ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن ترامب قوله: "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.. سيكون التخصيب خطيرًا جدًا عليها".



وحول إقالته مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، قال ترامب "إن الأخير ارتكب عددًا من الأخطاء، والإدارة الأمريكية تدرس ملفات خمسة أشخاص لخلافة بولتون".



ورحب ترامب بقرار الصين إعفاء عدد من السلع الأمريكية من زيادة الرسوم الجمركية، ووصفه بالخطوة الكبيرة.



ومن المقرر أن يجتمع عدد من كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين لاستئناف المحادثات في واشنطن الشهر المقبل بعد التدهور الحاد في العلاقات التجارية بين البلدين خلال الصيف.



وفي وقت سابق اليوم، قال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران ستخصب اليورانيوم لأغراض البحث والتطوير للمدى الذي تحتاجه البلاد بالفعل.



فيما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني ، في وقت سابق اليوم ، أن بلاده ستواصل تقليص التزاماتها النووية عند الضرورة.