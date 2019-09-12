هجوم انتحاري يستهدف معسكرا للجيش في كابول

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قال مسؤول أفغاني اليوم الخميس إن هجوما انتحاريا وقع في مدخل معسكر للجيش في إقليم كابول.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي أن الهجوم وقع الساعة 50ر12 ظهرا بالتوقيت المحلي (0820 بتوقيت جرينتش) وأنه استهدف معسكر تدريب للقوات الأفغانية الخاصة في منطقة "شاهار أسياب".

ولم يكشف رحيمي عن طبيعة الانفجار أو عدد الضحايا الذين سقطوا حتى الآن .

وقال كريم أميني، مراسل قناة "طلوع نيوز" الإخبارية المحلية، إن سيارة مفخخة استخدمت في الانفجار، مضيفا أن عددا من المسلحين هاجموا القاعدة العسكرية، وأن القتال دائر هناك.

ونفى رحيمي قيام مسلحين بهجوم في أعقاب الانفجار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري حتى الآن.