وزيرة الصحة: «إيجي هيلث سيكون المقصد الأول للأطباء ومقدمي الخدمة الطبية في العالم



شاركت وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، في تدشين الدورة الثانية من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة "إيجي هيلث"، والذي أقامته إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، برعاية وزارة الصحة والسكان، في حضور مساعد وزير الدفاع للخدمات الطبية، ومدير الأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وممثلين لوزارات الصحة بالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكاميرون، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية ومركز مصر للمعارض الدولية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أعربت خلال كلمتها عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الطبي القومي، مضيفة أنه من المتوقع أن يكون "إيجي هيلث" المقصد العالمي الأول للأطباء ومقدمي الخدمة الطبية في العالم، حيث أشادت بالتنظيم الذي يشهده المعرض، والتكنولوجيا المتطورة التي ظهرت في عرض أحدث الأجهزة والمعدات الطبية، والتي كان بعضها صناعة مصرية بنسبة ١٠٠٪.

وأضاف مجاهد، أن الوزيرة أكدت أن المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وعلى رأسها مبادرة ١٠٠ مليون صحة، لم تقم بها وزارة الصحة بمفردها، بل قامت بها الدولة المصرية بالتعاون والتكاتف بين مؤسساتها المتمثلة في وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة؛ ما منح مصر أعظم الإشادات الدولية من جهات عدة على رأسها منظمة الصحة العالمية والتي وصفتها بأعظم حملة صحية في تاريخ الإنسانية.

وتابع أن الوزيرة أشادت بما قامت به إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة المصرية، وصندوق تحيا مصر من جهود في عملية التفاوض على أسعار أدوية فيروس سي ما أسفر عن الحصول على أقل سعر ممكن، كما أشادت بمشاركة مستشفيات القوات المسلحة المصرية بجانب مستشفيات وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ومستشفيات الشرطة والقطاع الخاص ومستشفى مجدي يعقوب والمجتمع المدني في مبادرة السيد الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة أعلنت أن الأسابيع القادمة ستشهد أكبر تحول تاريخي في نظام التعليم الطبي بما يخدم المريض المصري، وذلك بالتعاون مع كبرى كليات الطب العالمية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفة أن مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي كانت المدخل لأفريقيا وستعمل بشكل مستدام.

وأضاف أن الوزيرة أعلنت خلال كلمتها عن إطلاق حملة صحة المرأة رسميًا خلال الأسابيع القادمة من المركز الإقليمي الأفريقي لصحة المرأة، موضحةً أن تلك المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة كان لها أثر كبير في ترؤس مصر لمجلسي وزراء الصحة العرب والأفارقة.

وقال مجاهد، إن الوزيرة افتتحت المعرض وتفقدت يرافقها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومساعد وزير الدفاع للخدمات الطبية، ومدير الأكاديمية الطبية العسكرية، الأجنحة المختلفة للشركات المصرية والعالمية وجناح المستشفى الجوي التخصصي وجناح هيئة الإسعاف المصرية متضمنة سيارة الإخلاء وهي إحدى سيارات الإسعاف التي تستخدم في حالات العدوى الشديدة، وقام فريق المسعفين بشرح استخداماتها وما تتميز به من سرير إلكتروني يعمل بالدفع دون حمل، بالإضافة إلى جناح مبادرة القضاء على ڤيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

يذكر أن المعرض يقام لمدة ثلاثة أيام من ١٢ وحتى ١٤ سبتمبر، ويضم عددًا من المحاضرات وورش العمل إضافة إلى عرض أحدث الأجهزة والمعدات الطبية، ويشارك فيه العديد من الشركات المصرية والعالمية.