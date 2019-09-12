 مرتضى منصور عن عودة كهربا للأهلي: سأشتري له القميص الأحمر على حسابي

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أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن استعداده لشراء قميص الأهلي، لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي في حالة ما أراد اللعب في القلعة الحمراء.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم»: "إذا أراد كهربا اللعب للأهلي سأشتري له القميص الأحمر على حسابي، ولن أقبل بأقل من 100 مليون دولار كتعويض لرحيله عن الزمالك"

وأضاف مرتضى: "لا أحتاج كهربا فلدينا إمام عاشور، وأشرف بن شرقي، لدينا لاعبين ملتزمين، لا يسكرون ولا يسهرون".

وتابع: "كهربا كان في الأهلي وخانه، ومن ثم ذهب للزمالك وخان النادي ورحل أيضا".

ويستعد الزمالك لمواجهة جينيريسيون فوت بطل السنغال في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تقام السبت المقبل.