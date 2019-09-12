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الأناضول: سلسلة انفجارات بمستودع ذخيرة في شمال قبرص

اسطنبول - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 7:16 ص | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 7:16 ص

ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم الخميس أن سلسلة انفجارات وقعت في مستودع للذخيرة بشمال قبرص.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان لوزارة الدفاع إن الانفجارات لم تسفر عن إصابات.

وتجري السلطات تحقيقا للوقوف على ملابسات الانفجارات.


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