الأناضول: سلسلة انفجارات بمستودع ذخيرة في شمال قبرص

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ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم الخميس أن سلسلة انفجارات وقعت في مستودع للذخيرة بشمال قبرص.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان لوزارة الدفاع إن الانفجارات لم تسفر عن إصابات.

وتجري السلطات تحقيقا للوقوف على ملابسات الانفجارات.