مسؤول أوروبي: الاتحاد الأوروبي لم يتلق أي مقترحات بديلة بشأن البريكست

قال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، إن الحكومة البريطانية لم تقدم لبروكسل أي مقترحات جديدة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ساسولي بعد لقاء مع قادة مجموعات سياسية بالبرلمان الأوروبي وكبير مفاوضي الاتحاد لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد مايكل بارنييه" المملكة المتحدة لم تقدم أي بدائل، أي شيء يعتبر موثوق به قانونيا وقابل للعمل به" مشيرا إلى إصرار بريطانيا على التخلي عن ما يطلق عليه شبكة الأمان الخاصة بإيرلندا" باكستوب".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مستعد لإرجاء موعد الخروج مجددا إذا قدمت بريطانيا سببا جيدا، مثل تجنب الخروج بدون اتفاق أو إجراء انتخابات عامة أو تمديد العمل بالفقرة 50.

وأوضح: "للأسف الإشارات التي تصلنا لا تشير إلى وجود أي مبادرة قد تعيد فتح المفاوضات".