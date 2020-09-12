محافظ بني سويف يناقش مع مسؤولي التأمينات والبريد إجراءات استخراج الفيزا الجديدة لصرف المعاشات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية تقديم كافة التيسيرات اللازمة الخاصة باستخراج الفيزا الجديدة _فيزا ميزة_ لصرف المستحقات التأمينية لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل التطوير الجاري ضمن خطة الدولة للتحول إلى الشمول المالي والرغبة في إضافة مزايا إضافية جديدة لأصحاب المعاشات.

وشدد على أن أجهزة المتابعة بالمحافظة ستتابع التيسيرات المقدمة من جهات المعنية بذلك "البنوك الحكومية، والتأمين الاجتماعي، وهيئة البريد".

وطالب المحافظ، بأهمية توعية المواطنين بأنه لن يتم التأثير على عملية صرف المعاشات حتى الانتهاء من استخراج الفيزا الجديدة، وأنها ستعود عليهم بكثير من الفوائد،وأنه تم تقسيم عملية التطوير على مراحل، على أن يلتزم كل بمرحلته.

وأكد على اتخاذ ما يلزم لمنع أي نوع من التجمعات مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات عدوى فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك خلال تواصله مع الأستاذ رأفت رمسيس رئيس منطقة البريد ببني سويف، لمناقشة الإجراءات الجاري تنفيذها الخاصة بصرف المستحقات التأمينية لأصحاب المعاشات من خلال الحسابات المصرفية بالبنوك والهيئة القومية للبريد من خلال الشبكات الوطنية"EG_ACH "وشبكة ميزة الرقمية بهدف الحد من التعاملات النقدية على كافة المستويات وإضافة ميزات أخرى لصاحب المعاش.

وأكد مسؤولو بريد بني سويف، أنه لا صحة لما تم تداوله من إلغاء كروت المعاشات، موضحين أنه يتم تنفيذ خطة لتحويل أصحاب كارت التأمين الاجتماعي إلى الكارت الذكي "فيزا ميزا" دون تحمل أية أعباء مالية "مجانا".

ونفى عدم فرض رسوم إدارية قيمة الحصول على استمارة التقديم اللازمة لاستخراج الكارت الذكي، والتي تم إتاحتها بالمجان من خلال فروع ومكاتب هيئة البريد.

فيما أضاف مسؤولو التأمين الاجتماعي بالهيئة القومية، أنه يتم صرف المعاش الدوري للمستحقين من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو بمكاتب البريد أو من خلال بطاقة ميزا، حيث يتوجه المواطن إلى أقرب فرع للبنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو البنوك التجارية المنتشرة داخل المحافظة لاستخراج كارت ميزة أو إلى مكاتب البريد أو التأمين الاجتماعي، وذلك من خلال استيفاء طلب الإصدار الخاص لكارت ميزة المدفوعة "بالمجان"، وإرفاقه مع صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، وأصل موافقة البنك على التحويل إلى الحساب الجاري.