رئيس جامعة بنى سويف يضع تصورا لبوابات الجامعة الأهلية لتحقيق السيولة المرورية

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، موقع الجامعة الأهلية الجديدة بمجمع 330 فدانًا بشرق النيل لمتابعة سير العمل وآخر ما وصلت إليه العمليات الإنشائية بالموقع.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة، المقدم أحمد محمود عبد المجيد داغر المدير التنفيذي للجامعات الأهلية بإدارة المشروعات بالقوات المسلحة، والنقيب وائل محمد قائد طاقم الإشراف بالجامعة الأهلية ببنى سويف، والدكتور أحمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتور عبد الحميد منجد مدير وحدة الاستشارات الهندسية، والمهندس محمد شعبان مدير الإدارة الهندسية.

وأبدى رئيس الجامعة، تصورا للبوابات الخاصة بالجامعة الأهلية يسهم في الحفاظ على كيان الجامعة ويحقق سيولة مرورية، مؤكدا ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال الإنشائية، وإنجاز جميع الأعمال بكفاءة وجودة عالية.

وأشار إلى أن إنشاء الجامعة الأهلية يجسد رؤية الدولة وإيمانها بأهمية التعليم بالأساليب الحديثة والمتطورة، ودوره المهم في النهوض بالمجتمعات والتأهب لتحديات المستقبل، وفي ضوء العمل برؤية الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس جامعة بني سويف، إلى أن الجامعة خصصت 42 فدانًا لإنشاء الجامعة الأهلية، حيث تتضمن المرحلة الأولى كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة.