رفع أطنان مخلفات أتربة حول المدارس استعدادا للعام الدراسي بغرب الإسكندرية

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قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، اليوم السبت، حملة لرفع كفاءة النظافة وتقليم الأشجار حول المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وتم خلال الحملة رفع 79 طن مخلفات أتربة ومخلفات تقليم الأشجار ، ورفع 75 طن مخلفات أتربة من شارع ابن طولون، وشارع أمين بيه، وشارع الناصرية، فضلا عن رفع طن مخلفات تقليم الأشجار من حديقة البتروجاس.

كما تم رفع 3 أطنان مخلفات تقليم الأشجار من مدرسة محمد عبده ومدرسة سعد زغلول ومدرسة احمد زويل.

ووجهت رئيسة الحي بالمتابعة اليومية وتكثيف حملات النظافة بنطاق الحي حفاظا علي البيئة المحيطة وصحة المواطنين.