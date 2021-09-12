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فعلها الفرعون.. صلاح يكتب التاريخ ويدخل نادي المائة في البريميرليج

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 5:56 م | آخر تحديث: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 5:58 م

وقع محمد صلاح نجم ليفربول، على هدفه رقم 100 في منافسات البريميرليج، اليوم الأحد، ضد ليدز يونايتد، باللقاء المقام على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف صلاح الـ100 عند الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وهو ثالث هداف صلاح هذا الموسم.

وبات صلاح خامس أسرع لاعب يصل للهدف رقم 100 في البريميرليج، حيث سجل الهدف الـ100 بعد 162 مباراة، ولم يسبقه سوى آلان شيرار وتييري هنري وسيرجيو أجويرو وهاري كين.

ويسعى صلاح لكتابة تاريخ جديد هذا الموسم، ونيل الحذاء الذهبي الثالث له، حيث سبق وأن حققه في مناسبتين الأولى كانت في أول مواسمه مع الريدز بموسم 2017 - 2018، ثم بموسم 2018 - 2019.


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