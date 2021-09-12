الصحة: الحصول على لقاح كورونا أصبح إلزاميا وليس رفاهية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العملية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن زيادة إصابات كورونا لا تعتمد على مقارنة الأعداد بالشهر الماضي، وإنما مقارنة الفترة الحالية بنفس الفترة خلال العام الماضي، منوهًا إلى زيادة الأعداد الحالية مقارنة بعام 2020.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن زيادة الإصابات مرتبطة بأكثر من عامل أولها افتقاد الحذر، والإصابة بالملل في الإجراءات الاحترازية، وظهور تحورات ساعدت على انتشار الفيروس.

وأشار إلى أن منع الزيادة في الأعداد مرتبط بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين والحصول على اللقاح، مؤكدًا أن الحصول على اللقاح أصبح إلزاميًا وليس رفاهية.

وذكر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن اللقاح ضروري للمرور من الموجة المقبلة إضافة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، متوجهًا برسالة إلى المواطنين: «لو سمحتم تسابقوا على اللقاح».

وأوضح أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالمرض، متابعًا: «يمنع الإصابة بنسبة تصل إلى 72% والوفاة بنسبة 95%، اللقاح ليس هدفه منع المرض وإنما منع الإصابات الشية والوفيات بصورة أكبر».