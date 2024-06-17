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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد 9 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على وسط غزة

غزة - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 17 يونيو 2024 - 2:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يونيو 2024 - 2:28 ص

استشهد 9 فلسطينيين على الأقل في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين بوسط قطاع غزة في اليوم الأول من عيد الأضحى.

وقالت مصادر طبية فلسطينية يوم الأحد إن الغارة استهدفت منزلين سكنيين ما أسفر عن استشهاد 9 أشخاص من بينهم 6 أطفال ، وإصابة آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى.

وبحلول يوم الأحد ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين خلال الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 37 ألفا و 337  بالإضافة إلى 85 ألفا و 299 مصابا، وفقا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي في بيان يوم الأحد إن القتال استمر في جنوبي قطاع غزة، بما في ذلك مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب القطاع.

كما أكد أن الطريق الذي تمر منه البضائع سيكون مفتوحا خلال ساعات النهار لمرور المساعدات الإنسانية فقط.

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