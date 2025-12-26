تركيا تخطط لزيادة ضريبية منخفضة للمساعدة في كبح التضخم

تعتزم تركيا فرض زيادة ضريبية بسيطة على السلع والخدمات الرئيسية بما في ذلك وقود السيارات، في 2026، في أحدث خطوة في جهود الحكومة لمساعدة البنك المركزي في كبح التضخم.

ومن المتوقع أن يزيد المسؤولون الرسوم على الوقود والأسعار المنظمة بمستوى يتماشى ونسبة التضخم التي تستهدفها الهيئة النقدية للعام المقبل، بحسب مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات بشأن التعديلات خاصة.

ولم ترد وزارة الخزانة والمالية التركية على الفور عند الطلب منها التعقيب، طبقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتسلط الخطوة الضوء على التزام الحكومة بمساعدة البنك المركزي على الوفاء بنسبته المستهدفة من التضخم بحلول نهاية 2026 والبالغة 16 % من أكثر من 31 % العام الماضي.